Казахстанцев нет среди пострадавших в теракте в Стамбуле, – МИД РК

CentralAsia (KZ) - Среди пострадавших в теракте в Стамбуле казахстанцев нет. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, после взрыва казахстанские дипломаты в Стамбуле связались с местными властями, генеральным консулом для выяснения подробностей трагедии.

«После взрыва заняло некоторое время для выяснения обстоятельств, где и как это произошло, поэтому всю ночь наши дипломаты были на дежурстве, обзванивали всевозможные инстанции, объездили все близлежащие больницы, и, к счастью, среди пострадавших наших граждан нет», - сообщил Смадияров.

Он заверил, что турецкая сторона в связи с расследованием не предоставляет подробности трагедии.

При этом, добавил он, если вдруг поступит какая-то дополнительная информация, МИД оперативно ее предоставит.

13 ноября на туристической улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв, в результате которого шесть человек погибли, пострадали более 80 человек. Полиция квалифицировала это как теракт, глава МВД заявил, что за этим стоит, по предварительным данным, Рабочая партия Курдистана, которую в Турции считают террористической группировкой. По данному факту задержаны уже несколько десятков человек, в том числе один подозреваемый, «который заложил бомбу».

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