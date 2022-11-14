Президентские выборы в РК: Казахстанцы смогут проголосовать в 53 странах

CentralAsia (KZ) - В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что казахстанцы будут иметь возможность проголосовать на 68 избирательных участках в 53 странах мира.

Отмечается, что МИД продолжает работу по обеспечению деятельности избирательных участков при загранучреждениях Казахстана на внеочередных выборах президента, которые состоятся 20 ноября.

«Ожидается, что более 12 тысяч казахстанцев будут иметь возможность проголосовать на 68 избирательных участках в 53 странах мира. Казахстан является ответственным членом мирового сообщества и привержен проведению выборов, соответствующих национальному законодательству и международным стандартам», - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

По данным МИД, за выборами президента будут наблюдать восемь международных организаций (БДИПЧ ОБСЕ, Исполком СНГ, МПА СНГ, ШОС, ПА ОДКБ, ОИС, Организация тюркских государств, Парламентская ассамблея тюркских государств), представители иностранных государств и дипломатического корпуса, аккредитованные в Казахстане.

По его словам, в Украине казахстанцы не смогут проголосовать.

«На территории Украины в связи с ситуацией избирательный участок мы в этот раз не открывали. Если казахстанцы желают, то могут проголосовать в соседней стране, в Молдове или Польше. Но им заранее нужно сообщить посольству, поскольку в туристических странах бюллетеней может не хватать», – сказал он.

Сообщается, что на сегодняшний день аккредитованы 139 международных наблюдателей. Ожидается, что всего в наблюдении за выборами примут участие более 600 представителей.

«Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина Казахстана, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок», - пояснил Смадияров.

Таким образом, голосование при загранучреждениях Казахстана, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», будет проводиться в день выборов - воскресенье, 20 ноября, с 07:00 до 20:00 по местному времени.

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