Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии

- Азия и мир, политика
- 21:40, 14 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии — теперь эту возможность получили иностранцы, пишет РИА Новости.
Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
«Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время <...> гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщается в документе.
Помимо этого, возможность служить в российской армии получат лица без гражданства.
Ранее глава государства подписал указ, позволяющий иностранцам, заключившим контракты на военную службу, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Также это право получат их супруги, родители и дети.