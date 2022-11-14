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Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии — теперь эту возможность получили иностранцы, пишет РИА Новости.

Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

«Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время <...> гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных силах Российской Федерации», — сообщается в документе.

Помимо этого, возможность служить в российской армии получат лица без гражданства.

Ранее глава государства подписал указ, позволяющий иностранцам, заключившим контракты на военную службу, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Также это право получат их супруги, родители и дети.

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