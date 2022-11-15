Монголия потерпела первое поражение со счетом 109-105 на отброчном турнире чемпионата Азии по баскетболу. Видео

CentralAsia (MNG) - Опыт вошел в игру, когда Таиланд продемонстрировал стальные нервы, чтобы сорвать Монголию со счетом 109-105 и завершить предварительные отборочные матчи Кубка Азии ФИБА 2025 без поражений в понедельник вечером на UG Arena в Улан-Баторе.

Фредди Лиш сыграл главную роль в клатче, набрав 9 из их последних 18 очков — все они были сделаны из-за дуги — чтобы помочь восстановить порядок, поскольку его команда отставала на единственное очко после того, как набрала преимущество 86-76 с 6: 41 осталось в игре.

Защитник-ветеран финишировал с 30 очками при 8 трехочковых, а также 5 подборах и 5 передачах, а тайцы стали лучшей командой группы D с результатом 4-0.

Обвинения тренера Эду Торреса свели на нет заслуживающую внимания игру Билгууна Баттувшина, который лидировал в Монголии с 31 очком, в том числе 15 в первой четверти, когда хозяева увеличили преимущество 31-20. У него также было 9 подборов.

Санчир Тунгалаг финишировал с 23 очками, Ананд Ариунболд набрал 20 очков, Энхбаатар Онолбаатар добавил 11 очков монголам, которые потерпели свое первое поражение после яркого начала предварительных квалификаций со счетом 3: 0.

И Таиланд, и Монголия входят в число 12 команд, которые прошли во второй раунд предварительных квалификаций, которые состоятся в феврале 2023 года.

Двенадцать команд забронировали билеты на второй раунд предварительных квалификационных игр FIBA Asia Cup 2025 в феврале следующего года.

Непревзойденные команды Катара и Палестины выступают в группе E, а в группе F будут представлены две другие безупречные команды из Таиланда и Гуама.

Катар и Палестина, лучшие игроки групп A и B соответственно, поставят на карту свои безупречные рекорды, поскольку они сразятся не только друг с другом, но и с другими голодными отрядами, а именно с ОАЭ, Оманом, Ираком и Кувейтом.

Из группы D также вышла еще одна команда из Юго-Восточной Азии в Малайзии, которая завершила состав из 12 команд, указав Вьетнаму дверь в предпоследней игре первого раунда в понедельник на UG Arena.

К соседним странам присоединится новичок из Монголии, который представился на этапе FIBA, сделав хет-трик из побед, прежде чем также проиграть напряженную встречу с тайцами в понедельник вечером.

Вместе с тремя командами выступает Гуам, который возглавил игру группы C в Бангалоре, Индия, одержав победы над Сингапуром и Гонконгом. Тем не менее, и Сингапур, и Гонконг все еще вышли в следующий раунд.

Лучшие 4 команды из каждой группы пройдут в квалификационные матчи FIBA Asia Cup 2025.

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