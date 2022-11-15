Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала самую большую в мире юрту, созданную монгольскими мастерами

CentralAsia (MNG) - Гэр или юрта — переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у монгольских кочевников.

Юрта диаметром 28,81 метра с 36 стенами, построенная монгольскими мастерами, занесена в Книгу рекордов Гиннеса как «самая большая юрта в мире».

Длина уни (жерди, составляющие купол) 11,40 метра, а высота 14 метров, что эквивалентно трехэтажному дому. Войлок, используемый в юрте, составляет 1800 метров, а сама юрта площадью 1000 квадратных метров может одновременно вместить 500 человек.

В случае больших юрт посередине делается много колонн для поддержки крыши, в то время как этот дом построен в традиционном монгольском стиле с четырьмя колоннами посередине и уни сделаны арочной.

Работа была изготовлена ​​мастерами компании Selnen за четыре месяца и построена за 12 дней. Гэр (юрта) построен недалеко от порта Ханги-Мандал в сомоне Хатанбулаг аймака Дорноговь и используется в туристических целях.

Юрта полностью удовлетворяет потребностям монгольского кочевника в силу своего удобства и практичности. Она быстро собирается и легко разбирается силами одной семьи в течение одного часа. Она легко перевозится на верблюдах, лошадях или автомашине, её войлочное покрытие не пропускает дождь, ветер и холод. Отверстие на вершине купола служит для дневного освещения и позволяет пользоваться очагом. Основные части юрты: хана (решётчатые складные стенки), унь (жерди, составляющие купол), тооно (круг на вершине купола, скрепляющий жерди), хаалга (дверца входа), бүрээс, покрывающая все сооружение.

Монгольская юрта, как правило, ориентирована по оси север — юг. Вход — с южной стороны. Сторона юрты, где хранится алтарь с изображением богов, находится на севере. В центре юрты расположен очаг.

Изнутри юрта делится на две половины. У монголов восток — женская, а запад — мужская. На мужской половине — ближе к двери, то есть ближе к земле, — находится постель хозяев. Здесь развешивается оружие мужчины, конская упряжь, талисманы. На женской — девичьей — постель невесты — дочери хозяина. Ниже — к двери — посудный шкаф, ступа для взбивания кумыса — символ достатка. Эта половина гостевая.

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