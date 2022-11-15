Отношение долга к доходу по кредитам Fintech в Монголии регулируется на уровне 70 процентов

CentralAsia (MNG) - Кредитование на основе технологий или кредитование в сфере финансовых технологий выросло на 40 процентов, а на долю финтех-заемщиков приходится 88,8 процента из 1,6 миллиона заемщиков небанковских финансовых институтов (НБФИ).

В частности, общие активы НБФИ достигли 3,4 трлн тугриков ($998 млн), а количество клиентов удвоилось до 4,9 млн. 92,2 процента из них являются клиентами финтех-кредитов.

По данным Комиссии по финансовому регулированию, по всей стране действуют 522 небанковских финансовых учреждения.

Спрос на кредиты НБФИ сильно вырос с августа прошлого года. Основываясь на всех ранее упомянутых вопросах, КФР обсудила соотношение долга к доходу для финтех-кредитных продуктов, предоставляемых НБФИ, и ограничил сумму ежемесячных процентов и основных платежей не более чем 70 процентами (по сравнению с ежемесячной прибылью после уплаты налогов). Однако это скорее регулирование, чем ограничение, отметил начальник управления небанковских финансовых услуг КФР Б.Итгэлсурэн.

На одного финтех-заемщика будет выделено 237,5 тыс. тугриков.

Вышеупомянутое решение будет реализовано с первого дня следующего года и будет распространяться на 36 НБФИ. В частности, вышеуказанное количество НБФИ занимается кредитованием в сфере финтех.

Преимущество финтех-кредитования заключается в предоставлении гражданам малоразмерных потребительских кредитов вне зависимости от их местонахождения, но подчеркивается, что если этот вид кредита получит широкое распространение, существует риск возложить на людей долговое бремя.

Поэтому, чтобы предотвратить это, КГД принял решение регулировать выдачу кредитов, рассматривая соотношение долга заемщика к доходу, не превышающее 70 процентов в кредитной деятельности 36 НБФИ.

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