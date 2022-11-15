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В Ханое приветствовали монгольского гостя

CentralAsia (MNG) -  Постоянный заместитель Председателя НС Чан Тхань Ман 14 ноября дал прием делегации монгольского аймака Төв во главе с Ц.Жамбалсурэн, председатель провинциального Народного Хурала.

Чан Тхань Ман высоко оценил визит делегации, отметив, что он состоялся в контексте того, что вьетнамско-монгольские традиционные и дружественные отношения развиваются хорошо, и обе стороны рассчитывают отпраздновать 70-летие дипломатических отношений в 2024 году.

С начала этого года две страны успешно реализовали ряд мероприятий, в том числе Вьетнамско-монгольский бизнес-форум в июне и 18-е заседание Межправительственного комитета Вьетнам-Монголия в сентябре, сказал он, добавив, что Монгольские авиалинии официально открыла свой первый прямой рейс между Вьетнамом и Монголией, тем самым создав благоприятные условия для своих людей и предприятий для путешествий и развития торговли.

Он подчеркнул, что парламентские отношения между двумя странами постоянно укрепляются и развиваются.

В целях содействия развитию сотрудничества между двумя странами в целом и между их местностями в частности, заместитель Председателя НС предложил руководителям провинций Төв и Хоабинь содействовать сельскохозяйственному сотрудничеству, изучению рынка, совместной деятельности предприятий двух сторон, а также как импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции.

Он также призвал обе стороны содействовать обмену студентами и сотрудничать в сфере туризма, сохранения и развития культурного наследия.

Со своей стороны, Ц.Жамбалсурэн сказал, что его визит был направлен на конкретизацию содержания меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2018 году между его советом и его коллегой из Хоабинь. Он пообещал работать с Хоа Бинь для эффективного сотрудничества, способствуя укреплению партнерства двух стран.

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