экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Дочь Мирзиёева возглавила новообразованный сектор в Администрации президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана. Соответствующее распоряжение подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Этот новообразованный сектор входит в структуру системы заместителя руководителя Администрации, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.

Также С.Мирзиёева будет контролировать ход исполнения реформ в социальной сфере, в области культуры и образования.

Старшая дочь президента Узбекистана является выпускницей Университета мировой экономики и дипломатии, магистром Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидатом экономических наук. В 2019-2020 годах занимала должность заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям при Администрации президента, с 2022 года до сегодняшнего назначения – должность заместителя председателя попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Нетаньяху получил президентский мандат на формирование правительства Израиля
  • В Турции опубликовали кадры задержания подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле
  • В перестрелке на границе с Афганистаном убили пакистанского пограничника


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com