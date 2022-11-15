Дочь Мирзиёева возглавила новообразованный сектор в Администрации президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана. Соответствующее распоряжение подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Этот новообразованный сектор входит в структуру системы заместителя руководителя Администрации, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.

Также С.Мирзиёева будет контролировать ход исполнения реформ в социальной сфере, в области культуры и образования.

Старшая дочь президента Узбекистана является выпускницей Университета мировой экономики и дипломатии, магистром Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидатом экономических наук. В 2019-2020 годах занимала должность заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям при Администрации президента, с 2022 года до сегодняшнего назначения – должность заместителя председателя попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.