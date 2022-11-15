В Афганистане кампания в социальных сетях призывает талибов открыть средние школы для девочек

CentralAsia (CA) - В социальных сетях была запущена кампания под названием «Пусть афганские девушки учатся». Организатор мероприятия заявил, что его цель – немедленно открыть двери средних и старших школ для девочек, пишет ТoloNews.

«Это неполитическая кампания. Цель — пригласить на неделю разных гостей, как афганцев, так и иностранцев, знающих профессоров и любых людей, которые будут обсуждать открытие школ», — сказал Обайдулла Бахир, ведущий кампании.

Некоторые ученицы рассказали, что из-за закрытия школ для девочек они лишились доступа к экзамену Канкор и теперь их будущее неизвестно. Они сказали, что в этом году «тысячам девушек не позволили сдать экзамен Канкор». Эти ученики попросили талибов открыть средние школы для девочек, чтобы они могли поступить на предстоящий экзамен.

Назанин ученица 12-го класса и из-за закрытия школ для девочек не смогла участвовать в экзамене Канкор, и сказала, что все ее мечта продолжить обучение превратились в отчаяние. «Мы просто хотим, чтобы школа была открыта, мы беспокоимся о своем будущем, мы хотим, чтобы школы открылись, чтобы мы могли учиться», — сказала Назанин.

«У 11-классника, перешедшего в 12-й, нет будущего, 12-класснику, который учится, чтобы подготовиться к Канкору, тоже не повезло», — сказала ученица Лима. Некоторые ученицы, которым не разрешают ходить в школу, говорят, что сталкиваются с депрессией.

«Я прошу Исламский Эмират как можно скорее вновь открыть школы для девочек, потому что мы хотим получать образование, учиться и способствовать прогрессу нашей страны», — сказала студентка Аресо.

Однако представители министерства образования правительства Афганистана не дали комментариев по этому поводу после неоднократных запросов. Между тем, некоторые религиозные деятели заявили, что лишение девочек возможности посещать школу противоречит законам ислама.

«Никто не может сказать, что из ислама в отношении девочек, особенно в Афганистане, — в той мере, в какой мы находимся в Афганистане, потому что нам нужно, чтобы наши сестры учились, — им запрещено ходить в школу. Я думаю, что это стратегический вопрос», — сказал Рахматулла Норзай, профессор религиоведов.

В то же время, поскольку школы для девочек закрыты, присутствие женщин в высших учебных заведениях и на вступительных экзаменах также сократилось.

Старейшины племен просят талибов открыть школы для девочек.

После призывов к открытию школ для девочек старше шести классов некоторые старейшины племени в провинции Нимроз попросили талибов немедленно открыть школы для девочек в провинции. По их мнению, лишение девочек образования в нынешней ситуации не отвечает интересам страны.

«Они обеспокоены тем, что будет с их будущим и к чему оно приведет. Они говорят: посмотрите на другие народы и на то, насколько они продвинулись вперед, а затем посмотрите на нас и на то, где мы сейчас», — сказал старейшина племени Абдул Рауф.

«Согласно исламскому шариату, на пути к образованию нет препятствий. Как старейшины племени страны, мы просим талибов решить вопрос школы», — сказал Абдул Захир Араб, другой старейшина племени.

«Мы просим Исламский Эмират открыть для нас школы», — сказал Иклима, студент. Некоторые шестиклассники, которые в следующем году перейдут в седьмой класс, обратились к действующему правительству с просьбой вновь открыть для них школы. «Это мой последний год. Мы просим афганское правительство открыть школы старше шестого класса», — сказала ученица Адела.

Между тем представители департамента образования провинции Нимроз заявили, что ждут приказа лидера талибов вновь открыть школы для девочек. «Мы готовы вновь открыть школы в любое время, когда будет дана директива», — сказал Гюль Ахмед Хаккани, директор по образованию в Нимрозе.

Школы для девочек старше шестого класса в стране закрыты более 400 дней, но до сих пор неясно, откроются ли они вновь.