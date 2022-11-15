Узбекистан планирует переселить около 130 семей, проживающих на границе с Кыргызстаном

CentralAsia (UZ) - Узбекистан планирует переселить около 130 семей, проживающих на границе с Кыргызстаном. Об этом на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 14 ноября сообщил премьер-министр Абдулла Арипов.

По его словам, после делимитации и демаркации приграничных территорий на расстоянии 50 метров от границы будут созданы защитная полоса и два ряда ограждений, а также выполнены другие требования, связанные с «обороной и эксплуатацией».

«Конечно, мы будем вынуждены переселить людей из определенных мест. По нашим предварительным расчётам планируется переселить 130 семей. Потребуется примерно 50 млрд сумов для компенсации (около $4,5 млн, в среднем по 384,6 млн сумов на каждую семью). Это примерная сумма», — сказал он.

Глава правительства отметил, что жители могут получить компенсацию для строительства нового дома или купить жильё в новом месте.

«Рассчитано всё, вплоть до деревьев и виноградников во дворах домов… Если жители захотят, мы заплатим им компенсацию, а чтобы они могли сами построить дом, мы выделим им [землю] в другом месте. Или предложим жильё в новых домах, и они сами смогут [приобрести его] по себестоимости за счёт выделенной компенсации», — заявил глава правительства.

Абдулла Арипов подчеркнул, что «никто не останется недоволен», поскольку этот вопрос лично контролирует президент.

В понедельник депутаты приняли законы о ратификации договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках границы.