Монгольские мальчики завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые среди юниоров ЧМ по джиу-джитсу

CentralAsia (MNG) - В Абу-Даби, столице ОАЭ, прошел чемпионат мира по джиу-джитсу среди юниорок и юниоров.

Монгольские мальчики завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате мира по джиу-джитсу среди юниоров в понедельник.

Монголию на татами представляли 53 спортсмена, и из них:

Э. Бат-Эрдэнэ – золотая медаль в весовой категории до 62 кг /клуб «Баялаг»/

Б. Билгуунтэй – бронзовая медаль в весовой категории 45 кг /112 fight academy/

Д. Чингунжав – золотая медаль в весовой категории 66 кг /Ральф Грэйси Монгол академи/

Б. Амгаланбаатар – серебряная медаль в весовой категории до 84 кг /клуб «Их шавь»/

Б. Өрнуунбилэг – бронзовая медаль в весовой категории до 62 кг /клуб «Баялаг»/

Д. Мөнгөн-Очир – бронзовая медаль в весовой категории до 78 кг /клуб «Баялаг»/

Б. Бат-Эрдэнэ – бронзовая медаль в весовой категории до 72 кг. /клуб «Их шавь»/

Б. Энхбат – золотая медаль в весовой категории 66 кг /Ральф Грэйси Монгол академи/

Ч. Чинзориг – серебряная медаль в весовой категории до 42 кг /Ид шидийн орон- Magic13/

Б. Жавхаамандах – серебряная медаль в весовой категории до 62 кг /Архангай аймак/

А также монгольские юниорки завоевали 2 золотые и 4 серебряные медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в воскресенье.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения