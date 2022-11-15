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Монгольские мальчики завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые среди юниоров ЧМ по джиу-джитсу

CentralAsia (MNG) -  В Абу-Даби, столице ОАЭ, прошел чемпионат мира по джиу-джитсу среди юниорок и юниоров.

Монгольские мальчики завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате мира по джиу-джитсу среди юниоров в понедельник.

Монголию на татами представляли 53 спортсмена, и из них:

  • Э. Бат-Эрдэнэ – золотая медаль в весовой категории до 62 кг /клуб «Баялаг»/
  • Б. Билгуунтэй – бронзовая медаль в весовой категории 45 кг /112 fight academy/
  • Д. Чингунжав – золотая медаль в весовой категории 66 кг /Ральф Грэйси Монгол академи/
  • Б. Амгаланбаатар – серебряная медаль в весовой категории до 84 кг /клуб «Их шавь»/
  • Б. Өрнуунбилэг – бронзовая медаль в весовой категории до 62 кг /клуб «Баялаг»/
  • Д. Мөнгөн-Очир – бронзовая медаль в весовой категории до 78 кг /клуб «Баялаг»/
  • Б. Бат-Эрдэнэ – бронзовая медаль в весовой категории до 72 кг. /клуб «Их шавь»/
  • Б. Энхбат – золотая медаль в весовой категории 66 кг /Ральф Грэйси Монгол академи/
  • Ч. Чинзориг – серебряная медаль в весовой категории до 42 кг /Ид шидийн орон- Magic13/
  • Б. Жавхаамандах – серебряная медаль в весовой категории до 62 кг /Архангай аймак/

А также монгольские юниорки завоевали 2 золотые и 4 серебряные медали на чемпионате мира по джиу-джитсу в воскресенье.

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