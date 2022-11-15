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Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле

CentralAsia (CA) -  Представители Рабочей партии Курдистана (РПК) отрицают причастность к теракту в Стамбуле. Об этом сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на слова командира Народного центра обороны (PDC), связанного с РПК.

По его словам, РПК «не имеет никакого отношения к этому инциденту». В заявлении представители партии также выразили соболезнования семьям жертв теракта.

13 ноября в центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, ранены более 80.

Ранее, 14 ноября, власти Турции объявили о задержании подозреваемой в теракте. По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, предварительные данные указывают на то, что за терактом стоят запрещенные в Турции организации — Рабочая партия Курдистана и Партия демократического единства, которые действуют в Сирии. Он также сообщил, что в Турции знают «где координировалось нападение» и не принимают соболезнования США в связи со взрывом.

Рабочая партия Курдистана — организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе Турции. Основана в 1978 году. Признана террористической организацией в Турции, США и странах ЕС.

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