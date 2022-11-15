Узбекистан уступит Кыргызстану гору Унгор-Тепа, но получит к ней доступ, - премьер Арипов

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CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 14 ноября прокомментировал передачу местности Унгор-Тепа Кыргызстану.

Депутат Абдумалик Акрамов от партии «Миллий тикланиш» отметил, что на горе Унгор-Тепа, которая считается одной из самых высоких точек в Ферганской долине и находится рядом с Наманганской областью, расположены радио- и телевизионные антенны Узбекистана и Кыргызстана.

Согласно Договору об отдельных участках государственной границы между странами, Узбекистан отдаёт данную местность площадью 35 гектаров Кыргызстану.

Абдулла Арипов отметил, что подняться на вершину горы со стороны Узбекистана невозможно.

«Есть одна интересная деталь. Нельзя подняться на вершину горы со стороны Узбекистана — нет дороги. Дорога только со стороны Кыргызстана. Есть такой нюанс. Многие об этом не знают. Из-за того, что [дорога] с их стороны, мы предложили компромиссный вариант по совместному использованию [горы]. Мы создаём возможность для выделения им местности, но они должны создать условия, чтобы мы могли подняться и спуститься с горы. Есть такая договорённость», — отметил глава узбекского правительства.

О том, что Узбекистан готов уступить Кыргызстану местность Унгор-Тепа (Унгар-Тоо), стало известно в марте 2021 года по итогам государственного визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан.

«Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Жители анклава могут свободно передвигаться через госграницу. В свою очередь узбекская сторона готова отдать Кыргызстану местность Унгар-Тоо, которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья», — отмечала тогда администрация президента Кыргызстана.