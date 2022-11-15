МВД Белоруссии усилило меры безопасности в приграничных с Украиной районах

CentralAsia (CA) - МВД Белоруссии сообщило об усилении мер безопасности граждан в 14 районах Брестской и Гомельской областей на границе с Украиной. На местах работают спецподразделения, отряды милиции особого назначения.

«Увеличение количества правоохранительных органов на этих территориях нормально воспринимается гражданами, они чувствуют себя в безопасности»,— сказал глава МВД Белоруссии Иван Кубраков телеканалу «Беларусь 1». Он напомнил, что недавно в Ельске проходили учения, на которых отрабатывался механизм взаимодействия между госорганами.

В белорусских внутренних войсках будут созданы несколько новых подразделений, в том числе по противодействию беспилотникам. По словам Кубракова, подразделения будут «мобильны, готовы действовать на любой местности, будь то городские условия, лесополоса — по всей территории».

Украина на прошлой неделе сообщила о возведении 3 км забора на границе с Белоруссией. После этого Минск обвинил Киев в минировании границы.