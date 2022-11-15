Эрдоган и Алиев посетят Туркменистан, чтобы обсудить газовый маршрут

CentralAsia (TM) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в начале декабря посетить Туркменистан, куда также прибудет глава Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает издание SonDakika. Об этом Эрдоган заявил, отвечая на вопрос журналиста в аэропорту Стамбула перед своим отбытием в Индонезию.

Журналист спросил президента Турции о планах по превращению страны в энергетический хаб, на что Эрдоган рассказал о предстоящей поездке в Туркменистан, где пройдут трехсторонние переговоры на эту тему с Алиевым и Туркменбаши.

Туркменбаши – титул первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, скончавшегося в 2006 году. Кого именно Эрдоган имел в виду – Гурбангулы (титул – Аркадаг) или Сердара Бердымухамедова (титул – Аркадаглы Сердар), неясно.

Отмечается, что на данный момент Туркменистан и Азербайджан обсуждают совместную разработку месторождения «Достлук» («Достлуг»). Ранее две страны конфликтовали по поводу принадлежности расположенного между ними в центре Каспия месторождения.