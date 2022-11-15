Премьер Узбекистана рассказал о значении Андижанского водохранилища и условиях обмена

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов

CentralAsia (UZ) - Андижанское водохранилище имеет стратегическое значение для Узбекистана, сообщил 14 ноября премьер-министр Абдулла Арипов на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.

По его словам, благодаря Андижанскому водохранилищу осуществляется полив более 175 тыс. гектаров земли в районах страны, еще 25 тыс. земель в селах Кыргызстана. Объем водохранилища составляет 1 млрд 576 млн кубометров, водохранилище занимает площадь в 4957 гектаров.

Плотина Кемпир-Абадского водохранилища

«Вместо земель водохранилища мы отдаем 1019 гектаров земли на участке Ошахур Кургантепинского района Андижанской области. В годы СССР в качестве компенсации было передано 4127 гектаров земли. В рамках сохранения дружеских отношений достигнута договоренность, что Кыргызстан будет иметь доступ к управлению плотиной. К тому же, Кыргызстан выдвинул условие снизить горизонт с 906 метров, в итоге мы договорились на 900 метрах. Конечно, они просили больше. Мы остановились на горизонте 900 метров, что позволяет функционировать системе водохранилища объемом 1 млрд 578 млн кубометров», - проинформировал Арипов.

Премьер-министр Узбекистана сообщил, что в годы СССР, когда строилось Андижанское водохранилище [Кемпир-Абадское водохранилище], Узбекская ССР озвучивала обязательства построить канал протяженностью более 200 км по левому берегу.

«Но канал не был построен по ряду причин. Это привело к том, что Кыргызстан не смог освоить более 8 тыс. гектаров земли в Бургандинском массиве. Так как канал не был построен, в целях компенсации земель, которые не были освоены, мы предложили передать Кыргызстану 12 тыс. 709 гектаров пастбищных угодий на участке Гавасай в Папском и Чустском районах Наманганской области, которые ранее были спорными», - сказал он.

Орто-Токойское (Касансайское) водохранилище

Абдулла Арипов рассказал и про Касансайское водохранилище. Данный гидротехнический объект позволяет поливать более 27 тыс. гектаров в населенных пунктах. Объем водохранилища составляет 165 млн кубометров, оно занимает территорию 850 гектаров.

За счет воды из Касансайского водохранилища осуществляется орошение земель Узбекистана.

«Так как водохранилище используется только для орошения земель Узбекистана, мы предложили передать 477 гектаров земли на территории Чустского, Касансайского и Янги-Курганского районов Наманганской области в качестве компенсации кыргызской стороне.

К тому же урегулирован вопрос с Касансайским водохранилищем, расположенным в Киргизии на площади 850 га. Оно является основным источником орошения Касансайского и Чустского районов Наманаганской области Узбекистана. Касансайское водохранилище полностью используется для нужд Узбекистана, поэтому Узбекистан выменял его на 477 га земли в Наманганской области. Из них 105 гектаров – земли Каракурганского массива Чустского района, где проживают граждане Кыргызстана», - сообщил он.

Абдулла Арипов сообщил, что в рамках переговоров между Кыргызстаном и Узбекистаном по демаркации и делимитации границы достигнуты договоренности по 10 спорным участкам. Узбекистан получает 429 гектаров, отдает 294 гектара своей территории.