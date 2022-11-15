Родник Чашма будет использоваться Кыргызстаном и Узбекистаном совместно, - премьер Арипов

CentralAsia (UZ) - Территории родника Чашма в Сохском районе Ферганской области будет использоваться Кыргызстаном и Узбекистаном, сообщил 14 ноября премьер-министр Абдулла Арипов на заседании.

По его словам, по данному участку планируется подписание отдельного межправительственного соглашения по совместному использованию и очистке родника Чашма.

Арипов напомнил, что ранее эта территория становилась причиной приграничного конфликта между двумя странами.

Конфликт между жителями села Чечме сельского округа Бирлик Кадамжайского района Кыргызстана и жителями села Чашма Сохского района Узбекистана произошел в июне 2020 года. Стороны начали закидывать друг друга камнями.

Все началось с того, что сельчане совместно [жители села Чечме и Чашма] чистили источник с водой в селе Чечме. Из-за заявлений о том, что источник принадлежит одной из сторон, началась словесная перепалка, переросшая в конфликт.

В результате 25 граждан Кыргызстана получили различные ранения и обратились в больницу. Из них 2 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.