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Талисманом Олимпиады-2024 в Париже стал фригийский колпак

CentralAsia (CA) -  Талисманом летних Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, стали красные фригийские колпаки. Талисман представлен за 620 дней до начала Олимпиады в штаб-квартире организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр. Среди прочего фригийские шапки являются символом революционной Франции.

Фигура символа Олимпиады в виде фригийского колпака обута в белые кроссовки. У символа Паралимпиады вместо одной ноги протез, и он обут в красный кроссовок.

33-я летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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