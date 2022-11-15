Население Земли достигло 8 млрд человек

CentralAsia (CA) - Численность населения Земли 15 ноября превысила отметку в 8 млрд человек, сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты всемирной организации.

Для увеличения населения Земли на 1 млрд понадобилось 12 лет. При этом отметки в 8,5 млрд человечество, согласно прогнозам, достигнет к 2030 году, а пика в 10,4 млрд человек — к 2080-м годам.

За последние 200 лет число людей выросло в восемь раз. Так, если в начале 1900-х на планете жили 1,6 млрд человек, то к началу 2000-х число жителей уже достигло 6 млрд, а в 2011 году — 7 млрд. Такой стремительный рост объясняется развитием медицины, достижениями в области санитарии, расширением доступа к питьевой воде, широким охватом вакцинации.

Как указали в ООН, несмотря на постоянное увеличение численности населения, темпы его прироста в последнее время замедляются. Прогнозируется, что население более 60 стран сократится на 1% или более в период с 2022 по 2050 год «из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и, в некоторых случаях, повышенного уровня эмиграции».

При этом в организации отметили, что более половины прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзания.