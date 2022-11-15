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Зеленский опубликовал 10 пунктов по установлению мира между Украиной и Россией, которые он озвучил саммиту G20
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал десять пунктов по установлению мира между Украиной и Россией, которые он изложил, обращаясь к участникам саммита G20.

Их он перечислил в посте в своем в телеграм-канале.

По словам Зеленского, предложения Украины по установлению мира звучат так:

1. Радиационная и ядерная безопасность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая безопасность.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости.

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.

Саммит с участием лидеров G20 проходит на Бали (Индонезия) 15–16 ноября. Украина в «Большую двадцатку» не входит, лидера этой страны пригласил президент принимающей саммит Индонезии Джоко Видодо.

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