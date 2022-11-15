Зеленский опубликовал 10 пунктов по установлению мира между Украиной и Россией, которые он озвучил саммиту G20

- Азия и мир, политика
- 13:27, 15 ноября 2022
- Просмотров: 6734 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал десять пунктов по установлению мира между Украиной и Россией, которые он изложил, обращаясь к участникам саммита G20.
Их он перечислил в посте в своем в телеграм-канале.
По словам Зеленского, предложения Украины по установлению мира звучат так:
1. Радиационная и ядерная безопасность.
2. Продовольственная безопасность.
3. Энергетическая безопасность.
4. Освобождение всех пленных и депортированных.
5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
7. Возвращение справедливости.
8. Противодействие экоциду.
9. Недопущение эскалации.
10. Фиксация окончания войны.
Саммит с участием лидеров G20 проходит на Бали (Индонезия) 15–16 ноября. Украина в «Большую двадцатку» не входит, лидера этой страны пригласил президент принимающей саммит Индонезии Джоко Видодо.