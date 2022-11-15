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Зеленский предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех»

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести с Россией обмен пленными по формуле «всех на всех», передает Reuters со ссылкой на текст его речи на саммите G20 на Бали. Зеленский выступил перед лидерами «Двадцатки» по видеосвязи.

В обращении к участникам саммита Зеленский также заявил, что «настало время» остановить конфликт в Украине «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».

«Пожалуйста, проявите лидерство, и вместе мы обязательно найдем формулу мира», — сказал украинский лидер.

Агентство указывает, что в ходе выступления Зеленский назвал G20 «группой 19», «очевидно, отказываясь признать членство России». Сама Украина в «Большую двадцатку» не входит, лидера этой страны пригласил президент принимающей саммит Индонезии Джоко Видодо.

Саммит с участием лидеров G20 проходит на Бали (Индонезия) 15–16 ноября. Президент России Владимир Путин решил в нем не участвовать, и страну представляет глава МИД Сергей Лавров.

После начала военных действий в Украине Москва и Киев неоднократно сообщали об обмене военнопленными.

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