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23 гражданина Монголии награждены Императорским орденом Японии

CentralAsia (MNG) -  По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Японией и Монголией сегодня /15.11.2022/ в 16:00 в Посольстве Японии состоялось мероприятие в честь кавалеров Ордена Императора Японии.

По этому случаю прибыли монгольские граждане, получившие Орден Императора Японии и внесшие ценный вклад в укрепление дружбы, дружеских отношений и взаимопонимания между двумя странами, а также их семьи и дети.

Присланные ими электронные поздравления были размещены на сайте посольства, и они отметили, что оставлены как память, и вместе вспомнили об историческом периоде и тепло побеседовали.

На приеме присутствовали 23 монгольских гражданина, награжденных орденом Императора Японии, и 19 человек, которые по-прежнему активно участвуют в отношениях и сотрудничестве между двумя странами, а также семьи и дети тех, кто показал бессмертие мира.

Награды Японии — это комплекс современных и исторических наград. Наградная система Японии сформировалась после реставрации Мэйдзи, на основе европейских наградных систем. Первая награда, учреждённая в 1875 году — Императорский орден Мэйдзи (позже был переименован в орден Восходящего солнца).

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