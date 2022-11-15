Демпартия Монголии обратилась к президенту с требованием наложить вето на весь бюджет на следующий год

CentralAsia (MNG) - Консолидированный бюджет на 2023 год, утвержденный парламентом, был утвержден таким образом, что нанесет серьезный ущерб обществу и экономике Монголии. Поэтому Демократическая партия обратилась к президенту Монголии с требованием наложить вето на весь бюджет на 2023 год.

После предъявления требований лидеры Демократической партии дали информацию прессе.

«Демократическая партия неоднократно требовала, осуждая тот факт, что бюджет 2023 года будет принят с большим дефицитом. В последние шесть лет Монголия всегда принимала бюджет с дефицитом. По сравнению с бюджетом шестилетней давности бюджет Монголии утроился. За этот период жизнь монгольского народа улучшилась в три раза, нет. Мы обратились с требованием к президенту, потому что не внесли прибавку к зарплате и пенсии, — сказал депутат парламента Ганбат Дашдондог Демпартии.

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