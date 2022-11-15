Монголия предоставила жилищную ипотеку 6 469 заемщикам с начала года

CentralAsia (MNG) - Монголия предоставила жилищную ипотеку 6 469 заемщикам с начала этого года, сообщило министерство строительства и градостроения страны.

Более 80 процентов жилищных ипотечных кредитов было предоставлено жителям столицы Улан-Батора, где проживает более половины 3,4-миллионного населения страны. Однако в настоящее время правительство сосредоточено на предоставлении жилищных ипотечных кредитов в большем количестве провинций, чем в Улан-Баторе, с целью снижения плотности населения.

С начала реализации программы ипотечного кредитования в 2013 году жилищной программой воспользовались в общей сложности 109 800 заемщиков.

Чтобы повысить доступность квартир и уменьшить загрязнение воздуха в городских районах, правительство Монголии начало реализацию программы ипотечных кредитов в 2013 году, ориентированной в основном на семьи, проживающие в юрточных районах.

При кредитном финансировании Банка Монголии коммерческие банки предоставляют монгольским гражданам старше 18 лет жилищную ипотеку по льготной процентной ставке в размере восьми процентов годовых на срок до 30 лет для приобретения квартиры площадью до 80 кв. метров.

Начиная с октября 2020 года, правила Банка Монголии о финансировании жилищной ипотеки были изменены, чтобы снизить годовую процентную ставку жилищной ипотеки, выданной после 01 октября 2020 г. до шести процентов с целью сделать ипотеку более доступной за счет предоставления кредитов по сниженной процентной ставке с государственными субсидиями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения