экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов освобожден от должности
Русланбек Давлетов
Русланбек Давлетов

CentralAsia (UZ) -  Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов освобожден от должности. Указом президента он назначен советником главы государства по вопросам общественно-политического развития. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Русланбек Давлетов родился 1 июня 1980 года в Шаватском районе Хорезмской области. Образование – высшее, правовед, экономист. В 2001 году окончил университет Варвик Великобритании, в 2003 году – Университет мировой экономики и дипломатии (магистратура), в 2007 году – Ташкентский государственный экономический университет и в 2010 году – Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана. В августе 2017 года занял пост министра юстиции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Демпартия Монголии обратилась к президенту с требованием наложить вето на весь бюджет на следующий год
  • Владимир Зеленский посетил Херсон. Фото
  • МВД Белоруссии усилило меры безопасности в приграничных с Украиной районах


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com