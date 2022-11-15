Русланбек Давлетов

CentralAsia (UZ) - Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов освобожден от должности. Указом президента он назначен советником главы государства по вопросам общественно-политического развития. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Русланбек Давлетов родился 1 июня 1980 года в Шаватском районе Хорезмской области. Образование – высшее, правовед, экономист. В 2001 году окончил университет Варвик Великобритании, в 2003 году – Университет мировой экономики и дипломатии (магистратура), в 2007 году – Ташкентский государственный экономический университет и в 2010 году – Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана. В августе 2017 года занял пост министра юстиции.