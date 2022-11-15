Монгольские боксеры завоевали 2 серебряные и 8 бронзовых медалей в Аммане

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по боксу среди любителей 2022 года прошел с 1 по 12 ноября 2022 года в Аммане, Иордания.

На этот раз в турнире приняли участие 320 боксеров мужского и женского пола из 30 стран мира.

В составе сборной Монголии участвовало много новичков, и они хорошо справились со своими обязанностями, завоевав 2 серебряные и 8 бронзовых медалей, заняв 11-е место в медальной таблице.

На чемпионате Азии по боксу среди любителей в Аммане-2022 член сборной Монголии Т. Номин-Эрдэнэ в весовой категории до 60 кг среди женщин и международный мастер Б. Буяндалай в весовой категории до 60 кг среди мужчин завоевали серебряные медали соответственно.

Кроме того, бронзовые медали завоевали международный мастер Л.Алтанцэцэг в женском весе 52 кг, О.Есугэн в женском весе 54 кг, У.Шинэцэцэг в женском весе 63 кг, и международный мастер Э.Эрдэнэтуяа в женском весе.

Такэе Х.Энхмандах в весовой категории до 51 кг, юный спортсмен Г.Лундаа в весовой категории до 57 кг, международный мастер Б.Чинзориг в весовой категории до 67 кг и международный мастер О.Бямба-Эрдэнэ в весовой категории до 71 кг завоевали бронзовые медали.

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