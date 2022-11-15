Казахстан не повышал тарифы на транзит агропродукции из России, - КТЖ

CentralAsia (KZ) - «Казахстан темир жолы» (КТЖ, казахстанские железные дороги) сообщили, что тарифы на транзитную перевозку российского зерна не менялись последние четыре года.

«Тарифные условия на транзитные перевозки продукции российского агропромышленного комплекса по территории Казахстана последние четыре года остаются неизменными», - указывается в сообщении компании.

При этом, отметили в КТЖ, объем перевозок зерна из России транзитом по территории Казахстана за 10 месяцев 2022 года вырос на 24% (372 тыс. к 301 тыс.) по сравнению с 2021 годом.

Накануне газета «Ведомости» сообщила, что «Российские железные дороги» просят казахстанскую сторону снизить тарифы на перевозку зерна. Письмо с обоснованием было направлено еще в сентябре. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что в нынешних условиях, когда поставки зерна осложняются санкциями, везти продукцию через Казахстан невыгодно, так как соседняя республика получает «конкурентное преимущество», позволяющее перепродавать российское зерно.

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