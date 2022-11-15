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По 300 тыс. руб. за сбитые военные самолеты. Минобороны РФ назвало премии мобилизованным за уничтоженную технику ВСУ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Призванным в рамках частичной мобилизации пообещали денежное поощрение за уничтожение и захват техники украинских сил, сообщил телеканал «Звезда» и опубликовал памятку, где указано, какие выплаты и за что полагаются военнослужащим.

В перечне, в частности, перечислены суммы поощрений за уничтожение украинской техники:

Самолет — 300 тыс. руб.

Вертолет — 200 тыс. руб.

Танк — 100 тыс. руб.

Беспилотник — 50 тыс. руб.

БТР, самоходная артиллерийская установка, системы С-300, «Бук», «Тор» или боевая машина РЗСО — по 50 тыс. руб.

Выплаты также «возможны» отдельным, наиболее отличившимся военным за уничтожение украинского личного состава или решения других задач, передает телеканал, указывая, что такое денежное поощрение в этом случае может составить до 100 тыс. руб.

«Звезда» также опубликовала видео с командиром мотострелкового отделения с позывным «Богдан», который, комментируя выплаты, сказал, что это «дает мотивацию», а «социальные выплаты — это, наверное, самое главное».

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации.

В конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил на встрече с президентом о ее завершении.

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