В Бухаре учительница начальных классов избила весь класс во время урока

CentralAsia (UZ) - Депутат Олий Мажлиса Узбекистана Расул Кушербаев опубликовал видео, на котором учительница начальных классов в бухарской школе избила полсостава присутствующих учеников во время урока.

Инцидент произошел 14 ноября в Бухаре в школе №4. Судя по видео, педагог ходила по рядам и по очереди, проверяя тетради учеников, раздавала им подзатыльники и удары по телу. Недовольная учительница не пропустила почти никого, включая девочек. Обойдя два ряда парт, она пошла к своему столу, предположительно, за линейкой, орудуя которой, продолжила избивать тех, до кого еще не добралась.

«Дети учатся с ушибленными частями тела и порванными ушами. Можно ли так учить детей?», — возмутился депутат

Расул Кушербаев также призвал Министерство народного образования и другие ведомства страны взять ситуацию на контроль.