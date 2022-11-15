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В Бухаре учительница начальных классов избила весь класс во время урока

CentralAsia (UZ) -  Депутат Олий Мажлиса Узбекистана Расул Кушербаев опубликовал видео, на котором учительница начальных классов в бухарской школе избила полсостава присутствующих учеников во время урока.

Инцидент произошел 14 ноября в Бухаре в школе №4. Судя по видео, педагог ходила по рядам и по очереди, проверяя тетради учеников, раздавала им подзатыльники и удары по телу. Недовольная учительница не пропустила почти никого, включая девочек. Обойдя два ряда парт, она пошла к своему столу, предположительно, за линейкой, орудуя которой, продолжила избивать тех, до кого еще не добралась.

«Дети учатся с ушибленными частями тела и порванными ушами. Можно ли так учить детей?», — возмутился депутат

Расул Кушербаев также призвал Министерство народного образования и другие ведомства страны взять ситуацию на контроль.

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