Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ в боях за Павловку

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CentralAsia (CA) - В боях за село Павловка в ДНР российские войска уничтожили до 1400 украинских военных, сообщило Минобороны РФ.

Также уничтожены два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 БМП и до 30 других боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, более 25 автомобилей и 28 беспилотников.

14 ноября Минобороны РФ заявило о полном контроле России над Павловкой. Бои за населенный пункт шли две недели.

Российские войска продолжают наступательные действия, сообщает Минобороны. На купянском направлении сорвана атака ВСУ в направлении села Куземовка — там уничтожено до ста украинских военнослужащих. На краснолиманском направлении украинские войска тоже пытались атаковать, но безуспешно, и «в результате комплексного огневого поражения» было уничтожено до 90 бойцов.

Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по шести пунктам управления ВСУ в Харьковской области, ЛНР и ДНР. В районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов. Средства ПВО за сутки уничтожили семь беспилотников и перехватили три снаряда HIMARS.