Японский фотограф «нашел» монгольскую девчонку спустя 25 лет

CentralAsia (MNG) - Японский фотограф Тэцуро Симидзу впервые посетил Монголию в 1997 году. В то время Монголия став демократической, свободной и открытой страной всего пять лет.

«В то время в Улан-Баторе было мало машин, в магазинах не хватало товаров, периодически случались отключения электричества, статуи Ленина и танки, старые дома казались интересными, но лица монголов были полны надежды на будущее. Вот почему я сказал себе, что эта страна изменится», — сказал Тэцуро Симидзу о своем первом визите в Монголию.

Именно в это время он начал делать свои первые фотографии, показывающие изменения в жизни людей в городах и сельской местности во время перехода между двумя обществами. В 2012 году он издал свой альбом «Change» («Перемена») о монголах, которые меняются. Этот альбом содержит 15 лет его творчества. На тот момент в альбоме «Change» были черно-белые фотографии, 264 страницы, тираж 500 экземпляров.

Обложку альбома украшает фотография «монгольской девчонки», сделанная 25 лет назад.

«Каждый раз, когда я приезжал в Монголию, я думал, что хотел бы познакомиться с этой маленькой девочкой. «Я очень рад, что нашел ее после долгих поисков», — сказал Тэцуро Симидзу.

«Меня пригласили на вечеринку моего друга в честь при клеймении жеребенка (унага тамгалах найр), и сестра моего друга показала мне фотографию моего детства на своем телефоне. Мне тогда было, наверное, 14 или 15 лет. Во время летних каникул я ходила к дяде и помогала ему по хозяйству. Мне показалось очень странным, что моя фотография была напечатана на обложке альбома этого знаменитого фотографа. Я действительно счастлива», — говорит Б.Батболор.

Тэцуро Симидзу также сказал, что он был счастлив приехать следующей весной и снова поработать с Б. Батболор и сделать фотографии.

Известный японский фотограф Тэцуро Симидзу издал два фотоальбома о Монголии и сделал их общедоступными. В частности, он выпустил альбом «Change» в 2012 году, а затем альбом «New Type» в 2015 году.

Симидзу использовал только камеры «Olympus» для создания двух альбомов и за 25 лет посетил Монголию 53 раза, чтобы сделать фотографии.

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