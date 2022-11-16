Россия планирует завершить проектирование газопровода «Союз Восток» в Китай через Монголию в 2023 году

CentralAsia (MNG) - Проектирование газопровода «Союз Восток» в Китай через Монголию должно быть завершено в следующем году, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам заседания межправительственной комиссии с Монголией.

«Завершение [проектирования] намечено на следующий год. Ведь это трехсторонняя история, то есть мы должны обеспечить согласование трех государств», — сказала Абрамченко.

«Газпром» приступил к оценке возможности поставок до 50 млрд кубометров газа в год в Китай через территорию Монголии в 2020 году. В феврале 2022 года начались проектно-изыскательские работы в рамках проекта магистрального газопровода «Союз Восток». Трубопровод пройдет по территории Монголии. и станет продолжением газопровода «Сила Сибири-2».

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