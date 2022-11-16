Информация по транспортировке угля по Таван-Толгой – Гашуунсухайт становится прозрачной

CentralAsia (MNG) - ООО «Эрдэнэс Монгол» сделало информацию о транспортных средствах, следующих по дороге с твердым покрытием Таван-Толгой – Гашуунсухайт, прозрачно открытой, и любой гражданин, компания или предприятие могут получить доступ к сайту erdenesmongol.mn

ООО «Эрдэнэс Монгол» отвечает за постоянное наличие и оформление 239 км дороги с твердым покрытием в направлении Таван-Толгой – Гашуунсухайт. С 1 октября 2022 года внешний мониторинг усовершенствован за счет внедрения системы смарт-камер с распознаванием номеров транспортных средств.

Установив систему видеонаблюдения, были устранены такие нарушения, как уклонение транспортных средств для перевозки угля от контрольно-пропускных пунктов, регистрация крупных транспортных средств для перевозки угля в качестве малых транспортных средств и пропуск некоторых транспортных средств без регистрации или платы, а также незаконные нарушения перевозки угля.

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