С начала года к преступлениям привлечены 18 граждан КНР и 8 граждан РФ в Монголии

CentralAsia (MNG) - Источник полиции сообщил: «С начала года к уголовным преступлениям привлечено 40 иностранных граждан, из них 18 граждан Китая и 8 граждан России». Также, по словам источника полиции, двое из них являются гражданами Южной Кореи и один — гражданином США. Он сообщил, что остальные 11 являются гражданами Вьетнама и других стран.

Кроме того, в статистике преступлений и правонарушений, подготовленной Управлением анализа информации и оперативного управления Главного управления полиции, не были выделены дела, связанные с иностранцами, и она была приобщена к «правонарушениям, совершенным иностранными гражданами, должностными лицами и предприятиями». Видно, что за последние 10 месяцев нарушения совершили в общей сложности 9 577 человек, при этом нарушений в отношении юридических лиц не зарегистрировано.

Кстати, главный координатор по профилактике Службы транспортной полиции Г. Отгонтамир сообщил, что в прошлом месяце фотофиксированы действия 35 иностранцев, нарушивших правила дорожного движения.

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