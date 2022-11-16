Экспорт угля из Монголии увеличился на 71 процент по сравнению с предыдущим годом

CentralAsia (MNG) - Всего с 4 по 10 ноября 6 126 автомобилей и 1 549 контейнеров вывезли 893,8 тыс. тонн угля, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года добыто 24 379,1 тыс. тонн угля, что на 71 процент больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период экспортировано 16 вагонов и 96 контейнеров медного концентрата. С начала года экспортировано 1 217,5 тысячи тонн медного концентрата, что на 1,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Границу покинуло 913 автомобилей и 1023 контейнера с железной рудой и концентратом. В настоящее время общий объем экспорта в размере 4 059,5 тыс. тонн снизился на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Банк Монголии закупил в общей сложности 18,25 тонны золота до 10 ноября.

Общий объем экспорта минеральных продуктов в среднем составил 90 процентов. Например, угля — 135,4%, медного концентрата — 100,4%, железа — 80,3%, золота — 91,3%, нефти — 55,8%, цинка — 121,9%, фтора — 45,9%.

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