Монгольская криптобиржа iDAX анонсирует собственный «Чемпионат мира по футболу в Катаре 2022».

CentralAsia (MNG) - Каков уровень торговли крипто фьючерсами в Монголии?

В прошлом месяце Комиссия по финансовому регулированию зарегистрировала девять криптобирж, работающих в Монголии, в качестве поставщиков услуг виртуальных активов и предоставила им право официально работать. Одна из этих девяти бирж, iDAX, один из ведущих мировых поставщиков криптовалют, уделяет особое внимание торговле фьючерсами, вводя торговлю фьючерсами.

Раньше мы торговали фьючерсами на зарубежных платформах, но iDAX впервые вводит этот тип торговли в Монголии.

Торговля фьючерсами — это соглашение о покупке или продаже актива на будущую стоимость по заранее установленной цене. Цель фьючерсной биржи – постараться максимально снизить риск несвоевременного платежа сторон контракта. Преимущество торговли фьючерсами в том, что она позволяет получать прибыль даже при падении рынка, не дожидаясь роста рынка.

Торговля фьючерсами может иметь два варианта оплаты: «на основе USDT» и «на основе монет». Но в зависимости от «рosition» или позиции на рынке торговля фьючерсами рассматривается как два основных аспекта в зависимости от ожиданий вовлеченных сторон.

Long — покупательская сторона с расчетом на то, что актив вырастет в цене в будущем.

Short — Сторона продажи с ожиданием того, что актив упадет в цене в будущем.

Если вы не занимаетесь торговлей фьючерсами, не обладая достаточными знаниями и опытом, вы рискуете большими потерями.

iDAX

iDAX — это совершенно новая международная версия платформы для торговли виртуальными активами DAX с наибольшим количеством пользователей в Монголии. Они работают с целью обеспечения максимально быстрой и быстрой доставки услуг криптовалюты, соответствующих международным стандартам.

Он предлагает самые простые и интуитивно понятные торговые инструменты для начинающих, а также торговлю ETF и другие торговые инструменты для опытных трейдеров.

До iDAX в Монголии не было собственной платформы для торговли фьючерсами, поэтому мы торговали на зарубежных площадках. Продукты, предлагаемые биржей Idax, включают спотовую торговлю и торговлю ETF. Кроме того, в Монголии впервые вводится торговля фьючерсами.

Торговля фьючерсами iDAX может осуществляться с помощью веб-сайта и приложения (playtore, appstore). Поскольку на бирже iDAX осуществляется торговля только на основе USDT, для торговли фьючерсами необходимо иметь платежный инструмент USDT.

Для торговли фьючерсами на бирже iDAX можно торговать 45 комбинациями с «кредитным плечом» до 125, а торговая комиссия составляет 0,05 процента для продавца-«мейкера» и 0,1 процента для стороны «покупателя».

Преимущества, предлагаемые биржей iDAX

Торговые сборы для всех комбинаций MNT на бирже iDAX были снижены до 0% на один месяц.

Все торговые сборы на бирже Idax можно оплатить в ArdCoin. Торговые сборы будут выплачиваться на основе текущего рыночного курса ArdCoin.

FIFA World Cup Fan Activity

По случаю турнира «Чемпионат мира по футболу в Катаре 2022», который пройдет с 20 ноября по 18 декабря, Idax Exchange объявила о проведении среди футбольных болельщиков конкурса «FIFA World Cup Fan Activity» («Активность болельщиков на чемпионате мира по футболу»).

Правила участия в конкурсе «FIFA World Cup Fan Activity»:

Каждая из 32 команд, участвующих в турнире, сгенерирует 100 000 токенов. (Стоимость одного токена 1 USDT. Максимальный лимит на покупку токенов для одной команды 200 USDT и вы можете купить токены для любого количества команд).

Токены, купленные пользователями, формируют общий призовой фонд.

После начала игры покупка токенов будет закрыта, призовой фонд будет определен по сумме покупки за этот период, а оставшиеся токены будут сожжены.

В зависимости от процесса игры вы можете продать токены своей команды или купить токены другой команды, а курс обмена определяется рыночным спросом и предложением.

После матча держатели токенов команды чемпионов мира получат призовой фонд в зависимости от количества токенов, которыми они владеют.

Нажмите здесь, чтобы принять участие в Fan Activity.

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