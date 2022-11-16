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Монгольская стартап-компания впервые в Азии разработает виртуального сурдопереводчика, — TenGerTV

CentralAsia (MNG) -  Монгольская стартап-компания Hand Pro работает впервые над виртуального сурдопереводчика. Приложение виртуального сурдопереводчика — первое не только в Монголии, но и в Юго-Восточной Азии.

Г. Оргилболд является инициатором и исполнителем проекта «Hand Pro» по созданию виртуального сурдопереводчика с целью расширения доступа к информации для глухих, устранения различий в образовании, обеспечения их равного включения в общественные отношения путем обеспечения общественного участия.

Это так называемая симуляция на основе искусственного интеллекта реального сурдопереводчика в виртуальной среде. Виртуальный переводчик будет установлен во все типы смартфонов, компьютеров, ноутбуков и другого программного обеспечения в виде ЗD с роботом. Он работает как настоящий мультяшный персонаж. Можно разместить в любом месте экрана. С помощью искусственного интеллекта робот сможет переводить с текста и голоса на язык жестов, а с языка жестов — на текст и речь. Поскольку язык жестов имеет естественные данные, для него характерно совершенствование значения слов и предложений с помощью языка тела и мимики. Включив это, виртуальный переводчик будет неотличим от реального человека. Люди не разговаривают сразу после рождения. Виртуальные интерпретаторы жестов «обучаются» так же, как процесс речи начинается после многократного прослушивания слова или предложения ушами и мозгом.

Об этом говорит финансовый директор компании Б.Ууганбаяр.

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