Монгольский подросток-пловец завоевал 2 золота 1 серебро в США

CentralAsia (MNG) - Монгольский подросток-пловец выполнил условия высококлассного американского спортсмена.

Э. Эрхэс, учащийся школы «Орчлон» в Улан-Баторе, успешно участвовал в соревнованиях Tac Titan Big Southern Classic Meet 2022 года в США среди юниоров Южного региона и выиграл 50 м брассом, 100 м на спине и 100 м баттерфляем, завоевав 2 золотые и 1 серебряную медаль.

Благодаря этому успеху Э. Эрхэс квалифицировался как «Premium Athlete» («Премиальный спортсмен») Ассоциации плавания США и получил право участвовать в Молодежном национальном чемпионате США 2023 года.

Он также участвовал в эстафете на 100 ярдов на спине клубной команды AAS-PV с рекордом 51,96 секунды и отработал право на участие в «NCSA Championships», «USA Junior Championships» и других крупных соревнованиях.

Соревнования, проходившие в Кэри, Северная Каролина, США, с 11 по 13 ноября, собрали лучших спортсменов по водным видам спорта из 17 штатов, включая Техас, Флориду и Вирджинию, чтобы пройти квалификацию на молодежный национальный чемпионат следующего года и другие крупные соревнования.

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