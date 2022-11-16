Монгольский ребенок, родившийся в Австралии, стал восьмым миллиардным гражданином мира, — Canberra Times

CentralAsia (MNG) - Вчера наша планета приняла восьмого миллиардного жителей.

В ООН отмечают, что точное количество людей в мире подсчитать довольно сложно, при подсчете можно ошибиться на год, на два, но порог пересечения населения планеты отметки 8 миллиардов был отмечен 15 ноября 2022 года.

Монгольские граждане Лхагвасурэн Эрдэнэцогт и Ананд Батжаргал, живущие и работающие в Канберре, столице Австралии, вчера приветствовали нового человека в семье. Сына они назвали Мэргэн, а австралийский сайт Canberra Times опубликовал информацию о здоровье матери и ребенка.

Отец малыша Ананд также написал на своем странице соцсети: «Мы приехали в новую страну и приняли нового человека. Мой сын приехал к своим родителям в тот день, когда население мира достигло восьми миллиардов человек по оценке Организации Объединенных Наций, и дал нам большую подарок, который никогда не забудется. (Нет возможности точно определить восьмимиллиардного человека, поэтому в него входят люди, родившиеся в этот день. Наш врач сказал нам, что мой сын был единственным ребенком, родившимся в этот день в Канберре, столице Австралии. Я не могу быть счастливее за мою дорогую жену Лхагвасурэн , которая сделала "лучшую работу"».

По данным ООН, для увеличения населения Земли на 1 млрд понадобилось 12 лет, при этом отметки в 9 млрд человечество, согласно прогнозам всемирной организации, достигнет к 2037 году.

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA) в распространенном заявлении в свою очередь указал, что «в то время как мировое население продолжит расти до отметки в 10,4 млрд к 2080-м годам, общие темпы роста снижаются». Две трети населения Земли, согласно данным UNFPA, живут в районах с низкой рождаемостью, а прирост численности населения планеты происходит в основном в беднейших странах, в частности в африканских государствах, расположенных южнее пустыни Сахара.

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