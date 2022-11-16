Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах США в 2024 году

Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - 45-й президент США Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей канидатуры на следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году, передает CNN.

«Чтобы снова сделать Америку великой, сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США»,— заявил Дональд Трамп в ходе выступления. Он также раскритиковал политику, проводимую «радикальными демократами», к которым он также относит действующего президента США Джо Байдена.

«Я буду бороться так, как никто и никогда не боролся до меня — мы победим радикальных демократов и остановим разрушение нашей страны... Джо Байден — лицо коррупции и радикальных левых»,— добавил 45-й президент США.

8 ноября Трамп заявил, что сделает «очень важное заявление» 15 ноября. Американские СМИ сообщали, что экс-президент намерен анонсировать выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах.