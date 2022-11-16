Лидеры G7 проводят экстренное заседание в связи с инцидентом в Польше у границы с Украиной

CentralAsia (CA) - Экстренная встреча мировых лидеров, посвященная «ракетному инциденту» в Польше, прошла на Бали в рамках саммита G20. Как следует из материалов Белого дома, на встрече присутствуют лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, ЕС, Испании и Японии.

«Президент Байден проводит экстренный круглый стол с мировыми лидерами»,— говорится в анонсе, распространенном пресс-службой администрации американского президента.

Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября. Ракеты упали на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенной в пяти километрах от границы с Украиной. Первым об этом сообщило польское радио ZET. По его информации, ракеты попали в зерносушилку, из-за чего погибли два человека. В связи с инцидентом ряд международных организаций анонсировали экстренные заседания и переговоры, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий созвал совещание по нацбезопасности. Западные страны считают Россию причастной к запуску ракеты, российское Минобороны данную информацию опровергает и называет «намеренной провокацией».

Dwie rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Miejsce wybuchu przy granicy z Ukrainą pod Hrubieszowem.#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/GHz6sXLeQL — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 15, 2022