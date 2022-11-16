В Стамбуле прогремел взрыв. Видео

CentralAsia (CA) - Взрыв прогремел в районе Фатих в Стамбуле, пламя охватило три машины, причина взрыва неясна, сообщают местные СМИ.

«В стамбульском районе Фатих пламя, распространившееся от автомобиля, который начал гореть по неизвестной причине, перекинулось на припаркованные автомобили. Во время пожара, отраженного на записях камер мобильных телефонов, были слышны звуки прогремевших взрывов», - пишет портал Haberturk.

Причина взрывов пока неясна. По информации газеты Yeni Akit, пожар был вызван не одним, а несколькими взрывами. Пламя вспыхнуло в автомобиле, а затем перекинулось на другие машины. Сильные повреждения получили семь машин, взрывы вызвали панику среди населения.

Прибывшие на место происшествия пожарные бригады потушили огонь, полиция начала расследование инцидента.