Зеленский сообщил о 85 ракетных ударах по Украине

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением по поводу обстрелов, которые произошли ночью 15 ноября. Он заявил, что Россия ударила 85 ракетами, целью которых в основном были объекты энергетической инфраструктуры страны.

«85 ракетных ударов выпущено по Украине»,— сообщил господин Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. «Я знаю, что (ракетные) удары отключили энергию во многих местах... Мы работаем, мы все восстановим, мы выживем»,— заявил президент Украины.

Накануне, 15 ноября, Украина подверглась массированному обстрелу. Российские ракетные удары были нанесены по меньшей мере по десяти украинским областям. Речь идет о Киевской, Одесской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Львовской, Винницкой и Сумской областях, сообщает издание «Страна.ua». В связи с нанесенным ущербом в северных и центральных областях Украины проведены масштабные аварийные отключения.