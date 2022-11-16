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Рожденная в Армении девочка стала восьмимиллиардным человеком на Земле
Предыстория: Население Земли достигло 8 млрд человек

CentralAsia (CA) -  Девочка из Армении, которая родилась во вторник, 15 ноября, стала восьмимиллиардным человеком на планете. Об этом сообщил губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян в Facebook.

«Согласно данным, подтвержденным и опубликованным ЮНИСЕФ, в Мартунинском родильном доме Гегаркуникской области родился восьмимиллиардный человек на планете Земля. Новорожденная Арпи, считающаяся восьмимиллиардным человеком планеты, дочь Карена Закаряна и Ани Кочарян, жителей села Цовинар Гегаркуникской области, родилась весом 2 килограмма 900 граммов, ростом 49 сантиметров, в абсолютно здоровом состоянии», - отметил он.

Губернатор поздравил семью новорожденной и пожелал ребенку беззаботного детства и светлого будущего.

Численность населения мира 15 ноября достигла восьми миллиардов человек.

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