Рожденная в Армении девочка стала восьмимиллиардным человеком на Земле

- Азия и мир, общество
- 11:05, 16 ноября 2022
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|Предыстория: Население Земли достигло 8 млрд человек
CentralAsia (CA) - Девочка из Армении, которая родилась во вторник, 15 ноября, стала восьмимиллиардным человеком на планете. Об этом сообщил губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян в Facebook.
«Согласно данным, подтвержденным и опубликованным ЮНИСЕФ, в Мартунинском родильном доме Гегаркуникской области родился восьмимиллиардный человек на планете Земля. Новорожденная Арпи, считающаяся восьмимиллиардным человеком планеты, дочь Карена Закаряна и Ани Кочарян, жителей села Цовинар Гегаркуникской области, родилась весом 2 килограмма 900 граммов, ростом 49 сантиметров, в абсолютно здоровом состоянии», - отметил он.
Губернатор поздравил семью новорожденной и пожелал ребенку беззаботного детства и светлого будущего.
Численность населения мира 15 ноября достигла восьми миллиардов человек.