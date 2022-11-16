Президент Польши заявил об отсутствии достоверной информации о принадлежности ракет

Анджей Дуда

CentralAsia (CA) - У Польши нет однозначных данных о том, кто запустил ракету, которая упала на территории республики, сообщил президент Анджей Дуда. Вместе с тем он заявил, что снаряд, вероятно, был произведен в России. Президент считает произошедшее единичным случаем, который не повторится, передает Reuters.

«Мы точно знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины, но в данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто запустил эту ракету», — сказал он.

По его словам, следственные действия продолжаются. «Скорее всего, это была ракета российского производства», — добавил глава государства. Он назвал произошедшее «единичным инцидентом». «Ничто не указывает нам на то, что их (таких случаев) будет больше»,— добавил глава государства.

Президент Польши не исключил, что Варшава запросит срочную консультацию с союзниками в соответствии со статьей 4 Договора о НАТО. В этой статье говорится, что член НАТО может запросить консультации, если у него есть опасения за территориальную целостность, политическую независимость или безопасность.

Вместе с тем, власти Польши решили усилить мониторинг воздушного пространства вместе с союзниками. Отдельные подразделения вооруженных сил переведены в режим боевой готовности, сообщил премьер Матеуш Моравецкий.

Президент США Джо Байден назвал «маловероятной» версию о том, что ракета была запущена с территории России. По информации CNN, самолет НАТО смог отследить траекторию снаряда. Разведданные были предоставлены Польше и НАТО. Как утверждается, самолет совершал штатный разведполет вокруг территории Украины и пролетал над территорией Польши.

По информации польских СМИ, при падении ракеты в Польше были убиты два человека. До того, как из Варшавы прозвучали первые официальные заявления, соседи Польши возложили всю ответственность на Россию. Минобороны РФ назвало обвинения «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».

Dwie rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Miejsce wybuchu przy granicy z Ukrainą pod Hrubieszowem.#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/GHz6sXLeQL — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 15, 2022