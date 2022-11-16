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Монгольский джитсер стал чемпионом мира в категории мастеров

CentralAsia (MNG) -  Спортсмен академии «Гаруда» Б. Бундхорол завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира в категории синий пояс до 69 кг на этапе Кубка мира в Абу-Даби.

Бронзовую медаль завоевал Ё.Батбаяр, джитсер академии «Дорнод маршал» джиу-джитсу аймака Дорнод, выступавший в классе мастеров синий пояс М3-120 кг.

В Абу-Даби, ОАЭ, продолжается соревнование «World Pro JiuJitsu Championship 2022», а джитсеры юношской сборной Монголии успешно приняли участие в чемпионате мира и World festival. Они завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали на чемпионате мира, 10 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали на World festival.

В этом соревновании «World Pro JiuJitsu Championship 2022» участвует большая команда из 134 человек из Монголии. В эти дни проходят соревнования категории World Cup Masters.

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