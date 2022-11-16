Байден решил выдавать монголам сезонные рабочие визы

CentralAsia (MNG) - Министерство внутренней безопасности США недавно обновило список стран с визами H-2A и H-2B. Теперь граждане Монголии включены в оба.

Монголия участвовала в предыдущие годы, полностью выполнив требования списка, поэтому смогла продолжить участие. Это решение будет действовать в течение одного года с момента его опубликования, и 86 стран будут включены в программу H-2A, а 87 стран будут включены в программу H-2B.

Монголия впервые начала участвовать в программе H2 в 2018 году.

H-2A виза разрешает работодателям в Америке или их агентам привозить в страну иностранных граждан на временные сельскохозяйственные работы. Работодатель или агент должны подать заявление на найм иностранного работника.

Предлагаемая работа должна быть сезонного или временного характера, при этом работодатель должен доказать, что в стране нет достаточного количества работников, доказать, что найм иностранного работника не окажет негативного влияния на заработные платы и трудоустройство американских граждан. также работодатель или агент должны предоставить сертификат из Департамента Труда.

Визы категории H-2B существуют для оказания помощи американским компаниям, которые испытывают временный недостаток квалифицированной рабочей силы. Виза категории H-2B выдается квалифицированным и неквалифицированным рабочим, приезжающим в США для временной работы. Члены семьи обладателя визы H-2B (муж, жена, не состоящие в браке дети до 21 года) получают визы категории H-4.

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