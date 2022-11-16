Взрыв в Стамбуле: Появились новые кадры, где подозреваемая в теракте оставляет сумку в центре города

CentralAsia (CA) - Появились кадры, на которых подозреваемая во взрыве на улице Бейоглу Истикляль в Стамбуле, прибыла на место происшествия до взрыва и уехала после взрыва, пишет Haberturk.

Так, Департамент полиции Стамбула поделился видеозаписями, записанными камерами видеонаблюдения перед взрывом, с гражданской Сирии, которая заложила бомбу, приведшей к взрыву на улице Истикляль в прошлое воскресенье. Она была схвачена и задержана после взрыва.

13 ноября на главной туристической улице Стамбула произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт.

Позднее турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула.