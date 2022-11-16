В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга ввели высший уровень угрозы терактов, - «Известия»

CentralAsia (CA) - В аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и авиакомпаниях впервые ввели третий, максимальный уровень угрозы терактов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ространснадзора в адрес авиаперевозчиков и воздушных портов и собеседников в авиаотрасли. Эксперты и общественники предупредили, что в аэропорты теперь лучше приезжать заблаговременно — время на процедуры досмотра и контроля увеличится.

В письме, которое подписано врио начальника управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Ираклием Меладзе, говорится, что с 10 ноября для аэропортов устанавливается «прямая степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующая уровню безопасности № 3». Три уровня безопасности транспортных объектов в России определены постановлением правительства № 2344.

Согласно ему, первый уровень вводится при потенциальной угрозе совершения акта незаконного вмешательства (АНВ) на транспорте; второй — подразумевает наличие непосредственной опасности, третий вводится при прямых угрозах. Первый уровень действует постоянно, второй или третий могут устанавливаться не более чем на 15 дней. Собеседник издания в крупной авиакомпании полагает, что третий уровень безопасности в московских аэропортах и Пулково будет продлен после 25 ноября.

В письме Ространснадзора авиапредприятия уведомили о необходимости принять дополнительные меры безопасности, соответствующие максимальному уровню угрозы. В Шереметьево и Домодедово заявили, что поддерживают необходимый уровень защиты. Аналогичные меры ввели и в Пулково, сказал источник в крупной авиакомпании, но представитель аэропорта не стал комментировать эту информацию. Он сказал, что аэропорт выполняет все меры по транспортной и авиационной безопасности в полном объеме.

Один из собеседник издания напомнил, что третий уровень в Пулково вводился после инцидента 28 октября — тогда легковой автомобиль Opel Astra пробил периметр ограждения аэропорта и выехал к стоянке воздушного судна. Задержанный 33-летний мужчина признался, что употреблял наркотики, суде принял решения об его аресте до 27 декабря по обвинению в хулиганстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Дополнительные меры для каждого уровня безопасности установлены постановлением правительства № 1605. При объявлении максимального уровня опасности аэропорты должны, например, увеличить число групп быстрого реагирования и работников сил обеспечения транспортной безопасности, принять дополнительные меры по выявлению нарушителей, не допускать на территорию перевозочного сектора людей с разовыми пропусками и другие меры. Авиакомпании и аэропорты начали усиливать меры антитеррористической защиты в конце октября, следует из внутренних документов «Аэрофлота», «России», S7 Airlines и аэропорта Шереметьево.

Экипажам авиакомпаний, в частности, запретили принимать какие-либо посылки и предметы для перевозки от посторонних. В Шереметьево в конце октября начали устанавливать дополнительные бетонные блоки вдоль территории, а охранникам, следящим за режимом аэропорта, выдали дубинки и провели инструктаж, как ими пользоваться. В Пулково пассажиров начали проверять при помощи ручных металлодетекторов у выхода на посадку.