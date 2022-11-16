МВД Украины заявило о повреждении 30 объектов инфраструктуры

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В результате масштабной ракетной атаки по территории Украины 15 ноября повреждения получили около 30 объектов, сообщил глава МВД страны Денис Монастырский.

Монастырский заявил, что нанесенный ущерб еще оценивается, сейчас на каждом объекте работают специалисты. «Можно сказать, что в большинстве случаев наше ПВО сработало», — добавил он.

В Львовской области, как сообщил на своей странице в Telegram глава областной военной администрации Максим Козицкий, повреждены три объекта критической инфраструктуры, из-за чего около 700 тыс. человек остались без света. По его словам, в регион прилетело более десяти ракет, большинство сбили системы ПВО. Вечером 15 ноября мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что без света осталось около 80% города, из-за отключения электроэнергии после обстрела приостановили подачу тепла. 16 ноября во Львове отменили занятия в школах и детских садах.

Компания «Укрэнерго» накануне заявила, что «прилеты» зафиксированы по объектам инфраструктуры во всех регионах, но наиболее сложная ситуация сложилась в северных и центральных областях. Там провели аварийные отключения. В офисе президента назвали критической ситуацию с энергетикой.

Обстрел объектов украинской энергетической инфраструктуры 15 ноября стал самым масштабным с начала боевых действий, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. «Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала [спецоперации]», — написал он. По словам министра, попадания зафиксированы и по объектам генерации, и по объектам передачи электроэнергии.